La procura generale del Kenya ha incriminato il 16 gennaio per terrorismo e omicidio Paul Nthenge Mackenzie, leader di una setta religiosa detenuto dall’aprile scorso per la morte di 429 seguaci. Mackenzie sarà processato insieme ad altre 94 persone.

La detenzione di Mackenzie – accusato di aver spinto i seguaci a digiunare fino alla morte per incontrare Gesù prima della fine del mondo, che secondo lui sarebbe avvenuta nell’agosto 2023 – era stata prorogata più volte per portare avanti le ricerche delle vittime nella foresta di Shakahola, nel sudest del paese.

Le autopsie hanno rivelato che la maggior parte delle vittime è morta di fame. Altre, tra cui dei bambini, sono state strangolate o soffocate.

Sedici persone sono accusate di aver fatto parte di una milizia che aveva il compito d’impedire ai seguaci di Mackenzie di rompere il digiuno o lasciare la tenuta del predicatore.

Le autorità sono state accusate di non aver fatto nulla per fermare Mackenzie, che in passato era già stato arrestato per le sue posizioni estreme.

A marzo era stato rilasciato su cauzione nonostante fosse stato accusato di essere responsabile della morte per fame di due bambini.

In un rapporto pubblicato a ottobre, una commissione del senato ha sottolineato gli errori commessi dalla polizia e dalla giustizia keniana.