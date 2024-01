Pechino, Cina, 17 gennaio 2024. (Pedro Pardo, Afp)

La popolazione cinese è diminuita nel 2023 per il secondo anno consecutivo, ha annunciato il 17 gennaio l’istituto di statistica cinese, a causa di un declino del tasso di natalità dovuto soprattutto al costo dell’istruzione e a cambiamenti sociali. Nel 2022 la Cina aveva registrato il primo calo demografico in sei decenni. Nel 2023 aveva invece perso il titolo di paese più popoloso del mondo a favore dell’India, secondo le Nazioni Unite. La crisi demografica ha varie cause, tra cui l’alto costo dell’istruzione, la mancanza di fiducia nel futuro e il minor attaccamento all’istituto del matrimonio, un prerequisito per avere figli in Cina.

“Preferisco avere un animale domestico”, affermano molti giovani cinesi, riluttanti ad avere figli soprattutto per motivi economici. Secondo i dati ufficiali pubblicati il 17 gennaio, il calo demografico ha subìto un’accelerazione nel 2023. In un anno il gigante asiatico ha perso più di due milioni di abitanti su una popolazione di poco più di 1,4 miliardi. Consapevole del problema da anni, il governo ha allentato la sua tradizionale politica di limitazione delle nascite, permettendo a tutte le coppie di avere tre figli e offrendo maggiori aiuti pubblici, che però sono ancora insufficienti. Finora non è riuscito a invertire la tendenza. Il numero dei lavoratori continua a diminuire, mentre aumenta quello dei pensionati, con conseguenze negative per il bilancio pubblico. In Cina la nascita di un figlio arriva dopo che le coppie hanno già affrontato spese considerevoli per l’acquisto di un appartamento e per il matrimonio.

485mila yuan