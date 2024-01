“Abbiamo immediatamente avviato le osservazioni scientifiche usando la fotocamera di bordo”, ha aggiunto l’agenzia, che ha anche postato una foto scattata dal lander che mostra la roccia lunare nota come “Toy poodle”.

Il 20 gennaio il lander Slim (Smart lander for investigating Moon) era atterrato con successo ad appena 55 metri dall’obiettivo. Il Giappone era così diventato il quinto paese a raggiungere la Luna dopo Stati Uniti, Unione Sovietica, Cina e India.

Tuttavia, a causa di un problema al motore nelle ultime fasi della discesa, il lander era atterrato in posizione obliqua. Le sue celle fotovoltaiche non erano rivolte verso il Sole e non potevano produrre energia.

“Probabilmente Slim si è riattivato perché la produzione di energia della sua batteria solare è ripresa grazie all’esposizione alla luce solare”, ha dichiarato all’Afp un portavoce della Jaxa.

“Daremo la priorità a ciò che possiamo fare, cioè osservare e raccogliere informazioni, piuttosto che correggere la posizione di Slim, che potrebbe peggiorare la situazione”, ha aggiunto.

“La Luna completa la sua orbita in ventisette giorni terrestri e la luce del giorno è presente per circa metà del tempo”, ha spiegato il portavoce. “Nel punto in cui si trova il lander dovrebbe durare più o meno fino alla fine di gennaio”.