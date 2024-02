Sono previste nuove restrizioni idriche per quasi sei milioni di abitanti, oltre che per l’agricoltura e l’industria.

Nelle scorse settimane le autorità catalane avevano avvertito che avrebbero proclamato lo stato d’emergenza se il livello dei serbatoi di raccolta dell’acqua piovana fosse sceso sotto il 16 per cento, cosa che poi è avvenuta.

La prima fase dello stato d’emergenza prevede forti restrizioni per l’agricoltura, che dovrà ridurre i consumi idrici dell’80 per cento (invece del 40 per cento), e per l’industria, che dovrà ridurre i consumi del 25 per cento (invece del 15 per cento).

Il piano prevede anche una riduzione dei consumi idrici per gli abitanti di 202 comuni. In alcuni di questi sarà anche ridotta la pressione dell’acqua.

Inoltre, non potranno essere riempite le piscine private, comprese quelle degli alberghi. Sono eslcuse dal provvedimento solo le piscine degli impianti sportivi pubblici.

Non si potranno irrigare gli spazi verdi, tranne quando è in gioco la sopravvivenza degli alberi, con l’eccezione dei parchi pubblici, nei quali però bisogna usare acqua non potabile.