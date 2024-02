Il 4 febbraio il 54,55 per cento degli elettori parigini ha approvato tramite referendum la proposta della sindaca socialista Anne Hidalgo di triplicare le tariffe di parcheggio per i suv. Il tasso di partecipazione è stato di appena il 5,68 per cento.

In base al piano del comune, i proprietari di automobili con motore termico o ibrido che superano le 1,6 tonnellate, o di veicoli elettrici che superano le due tonnellate, dovranno pagare diciotto euro all’ora nei quartieri centrali, e dodici euro all’ora in quelli periferici.

Sono previste eccezioni per i residenti e i professionisti autorizzati a parcheggiare nei loro quartieri, per i tassisti negli spazi dedicati, per gli artigiani, per gli operatori sanitari e per i disabili.

La delibera sarà presentata a maggio ed entrerà in vigore il 1 settembre, ha affermato Hidalgo dopo l’annuncio dei risultati, esprimendo la sua soddisfazione per l’approvazione di una misura “che fa bene alla nostra salute e al pianeta”.