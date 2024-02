Zalužnyj, 50 anni, era stato nominato nel luglio 2021. I suoi successi contro l’esercito russo gli sono valsi l’affetto dei concittadini e il rispetto degli alleati occidentali.

Ma negli ultimi mesi sono aumentate le tensioni con Zelenskyj, che secondo alcune fonti gli rimproverava l’insuccesso della controffensiva lanciata nell’estate del 2023.

In questo periodo le forze armate ucraine hanno però ottenuto importanti successi nel mar Nero contro la flotta russa, considerata molto più potente, riuscendo anche a riaprire un corridoio marittimo per l’esportazione del grano.

Secondo alcuni mezzi d’informazione, inoltre, Zelenskyj non vedeva di buon occhio la popolarità di Zalužnyj in una fase in cui i suoi indici di gradimento sono in discesa.