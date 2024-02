I sommozzatori non sono ancora riusciti a tamponare la perdita di idrocarburi dall’imbarcazione, che è lunga circa cento metri, mentre l’Agenzia per la gestione dei disastri (Tema) ha riferito che sulla misteriosa nave, chiamata Gulfstream, non ci sono segni di vita.

Il governo ha sistemato delle barriere galleggianti in mare per consentire alle imbarcazioni di raggiungere il porto di Scarborough, la città principale di Tobago.

Le autorità non hanno ancora identificato la nave Gulfstream, di cui non si conosce la nazionalità. Il giorno del naufragio non sono arrivate richieste di soccorso e non ci sono tracce dell’equipaggio.

“Non sappiamo niente della nave, chi sia il proprietario, da dove provenga e cosa ci sia dentro”, ha dichiarato Rowley, senza escludere la possibilità che fosse usata per il traffico di esseri umani.

“Non sappiamo neanche se si tratta di una nave da carico, di una petroliera o di una chiatta, perché solo la chiglia è visibile”, ha aggiunto.