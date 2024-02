Il segretario alla difesa statunitense Lloyd Austin è stato ricoverato in terapia intensiva per un problema alla vescica, ha annunciato il Pentagono la sera dell’11 febbraio.

“Al momento non è chiaro per quanto tempo sarà ricoverato”, hanno affermato i medici John Maddox e Gregory Chesnut. “Il problema alla vescica non dovrebbe compromettere il suo completo recupero, e la prognosi per il cancro rimane eccellente”.

Il 1 febbraio, nel corso di una conferenza stampa, Austin, 70 anni, si era scusato per aver tenuto segreta la diagnosi di tumore alla prostata.

Nell’anno delle elezioni presidenziali e in un momento in cui infuriano i conflitti in Ucraina e in Medio Oriente, Austin era stato sottoposto a un intervento chirurgico ed era stato ricoverato due volte tra dicembre e gennaio senza che il presidente Joe Biden ne sapesse nulla.