Il 22 febbraio il parlamento albanese ha approvato un controverso accordo sui migranti con l’Italia, aprendo la strada alla costruzione in Albania di due centri per la gestione dei migranti soccorsi in acque italiane.

Firmato a novembre, l’accordo prevede l’apertura di un centro per la registrazione dei richiedenti asilo nel porto di Shëngjin, nel nord dell’Albania, e di un altro una ventina di chilometri più a nord, dove i migranti attenderanno la risposta alla loro richiesta di asilo.

I due centri, la cui apertura è prevista nella primavera del 2024, saranno gestiti dal governo italiano e potranno ospitare fino a tremila migranti.

“L’Albania è al fianco dell’Italia nella condivisione di un problema che dovrebbe essere di tutta l’Europa”, ha affermato il primo ministro albanese Edi Rama sul social network X.

“La costruzione di due centri per i migranti in Albania costituisce un naufragio per i diritti umani”, ha invece dichiarato l’ong italiana Sea watch.