Almeno quattro persone sono morte nella città portuale di Valencia, in Spagna, per un incendio scoppiato in un edificio residenziale di quattordici piani che si è diffuso con grande velocità. Almeno altre quattordici persone risultano disperse.

“Possiamo confermare che ci sono quattro morti”, ha detto alla stampa, nella notte tra il 22 e il 23 febbraio, Jorge Suárez Torres, vicedirettore delle emergenze della regione di Valencia. Secondo i mezzi d’informazione spagnoli la localizzazione dei corpi è stata possibile grazie ai droni.

La prefetta della regione di Valencia, Pilar Bernabé, ha segnalato che “non sono state ancora individuate 14 persone” tra i residenti dell’edificio che aveva 138 appartamenti. “Questa cifra può cambiare”, ha avvertito.

La sindaca di Valencia, María José Catalá, ha detto che in base alle informazioni raccolte dalla polizia locale e dai residenti dell’edificio i dispersi sono tra i “nove e i quindici”, mentre una fonte interna al municipio aveva indicato durante la notte all’Afp che mancavano 19 persone.

I vigili del fuoco non sono ancora riusciti a entrare nell’edificio, che si trova nel quartiere El Campanar, dove l’incendio è scoppiato intorno alle 17.30 del 22 febbraio al quarto piano, diffondendosi poi in tutto l’edificio. “Le caratteristiche dell’immobile non ci permettono al momento di estinguere (l’incendio) nella parte interna” dell’edificio, ha detto Jorge Suarez Torres.

Secondo il presidente della regione, Carlos Mazón, sono state curate quindici persone per ferite di diversa gravità, tra cui sette vigili del fuoco. Sei di loro sono ancora ricoverati in ospedale ma “non abbiamo paura per la loro vita”, ha sottolineato.

L’edificio ha preso fuoco “in pochi minuti”, “è come se fosse fatto di paglia”, ha detto alla televisione pubblica Luis Ibañez, abitante del quartiere. “Non credevo a quello che vedevo. Il vento soffiava e il fuoco si diffondeva a una velocità impressionante”, ha aggiunto.

“È orribile” “pensare che la gente possa stare lì, dentro”, ha detto Luis Alberto Clarín, un residente della zona all’Afp.

Intervenendo alla tv regionale À Punt, Esther Puchades, numero due dell’associazione regionale degli ingegneri industriali (Cogiti), ha detto che la facciata potrebbe avere un rivestimento in poliuretano, molto infiammabile. Altri esperti hanno espresso la stessa preoccupazione. Nel giugno del 2017 a Londra il grattacielo Grenfell Tower prese fuoco con grande velocità proprio a causa del rivestimento della facciata. Nell’incendio morirono settantadue persone.

In totale ventidue squadre di vigili del fuoco sono state inviate nell’edificio di Valencia per cercare di spegnere le fiamme, hanno detto i soccorritori a X. Sul luogo del disastro sono state inviate anche otto unità mediche ed è stato costruito un ospedale da campo. Un video postato in serata sui social network mostrava i vigili del fuoco che salvavano un padre e sua figlia, intrappolati sul balcone.

Il proprietario di un negozio di fiori situato vicino all’edificio ha descritto scene di caos alla televisione pubblica. Il primo ministro Pedro Sánchez si è detto “sgomento per il terribile incendio” sullo stesso social network.

Il leader socialista ha affermato di aver offerto alle autorità locali “tutta l’assistenza necessaria” da parte dello stato centrale e ha espresso la sua “solidarietà a tutte le persone colpite”.

Il paese era stato recentemente toccato da un altro drammatico incendio che il 1 ottobre aveva provocato 13 morti in una discoteca della città di Murcia. Per questa tragedia a dicembre sei persone sono state accusate di “omicidio colposo” .