“Un uomo di incredibile coraggio”, lo ha definito Joe Biden che ha fatto le sue condoglianze alla vedova e alla figlia di Alexeij Navalnyj durante un incontro a San Francisco il 22 febbraio.

Il presidente americano, che è in campagna elettorale in California, ha parlato con Yulia e Dacha Navalnaya senza la presenza della stampa. La figlia dell’oppositore russo, morto in carcere il 16 febbraio, studia all’università di Stanford in California.

“Era un uomo di incredibile coraggio ed è straordinario vedere come sua moglie e sua figlia stiano portando avanti il suo messaggio”, ha dichiarato Biden alle telecamere dopo l’incontro, che è avvenuto poche ore prima che il governo degli Stati Uniti annunciasse nuove sanzioni contro la Russia, che colpiscono più di cinquecento soggetti legati “alla sua macchina da guerra”.

Queste sanzioni, che saranno rese note il 23 febbraio nel dettaglio, sono le più corpose dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina da parte di Putin il 24 febbraio 2022, ha dichiarato il 22 febbraio all’Afp una portavoce del dipartimento del tesoro statunitense.