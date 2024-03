Il personale del principale gruppo europeo di trasporto aereo, la Lufthansa, sciopererà per due giorni a partire dal 7 marzo. Lo sciopero è stato convocato dai sindacati a causa delle trattative salariali, giudicate insoddisfacenti.

Comincerà alle 4 del 7 marzo fino alle 7.10 del 9 marzo , si legge in un comunicato stampa diffuso il 4 marzo. Sono previsti molti voli cancellati. Per il settore delle merci e quello tecnico, che non riguardano i passeggeri, gli scioperi avverranno secondo fasce orarie diverse, ha aggiunto il sindacato, senza fornire ulteriori dettagli.

“Questo gruppo annuncerà questa settimana risultati annuali record (…), ma i dipendenti di terra (…) non sanno più come fare quadrare i conti nelle città più costose della Germania”, ha detto il rappresentante dei sindacati, Marvin Reschinsky, in un comunicato stampa. Il sindacato chiede un aumento dei salari del 12,5 per cento per i lavoratori, ovvero un minimo di 500 euro in più al mese in busta paga. Il prossimo tavolo di trattative si svolgerà il 13 e il 14 marzo.

Già la settimana scorsa il sindacato aveva convocato il personale di terra di alcuni settori del gruppo per uno sciopero di tre giorni. Tuttavia, il settore passeggeri non è stato interessato.