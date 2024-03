Per quanto riguarda il Partito democratico, l’attuale presidente Biden, 81 anni, che non ha un vero rivale, ha vinto in tutti gli stati in palio, limitandosi a subire una sconfitta aneddotica da un illustre sconosciuto nelle Samoa Americane, un territorio non incorporato degli Stati Uniti.

Dopo l’annuncio dei risultati Biden ha affermato che Trump “vuole distruggere la nostra democrazia”.

Dal 15 gennaio, nonostante i suoi problemi legali, Trump ha vinto quasi tutte le primarie organizzate dal Partito repubblicano.

Haley, ex ambasciatrice alle Nazioni Unite che si presenta come la candidata in grado di riportare la “normalità” di fronte al “caos” di Trump, è rimasta in silenzio la sera del 5 marzo, alimentando le speculazioni su un possibile ritiro dalla corsa.

In un comunicato, tuttavia, il team della sua campagna elettorale ha affermato che ci sono ancora “molti elettori repubblicani contrari alla candidatura di Trump”.