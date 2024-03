Donald Trump non è in grado di pagare la cauzione da 464 milioni di dollari fissata da un tribunale di New York dopo la condanna a febbraio per frode finanziaria legata al suo impero immobiliare, hanno affermato il 18 marzo i suoi avvocati.

Come emerge da un documento giudiziario di cinquemila pagine, pubblicato il 18 marzo dalla sezione d’appello della corte suprema dello stato di New York, gli avvocati dell’ex presidente hanno dichiarato che pagare una cifra simile è “virtualmente impossibile”.

“L’importo della sentenza, con gli interessi, supera i 464 milioni di dollari, cioè 355 milioni più cento di interessi per Trump e otto milioni più interessi per i figli Donald Jr ed Eric, e nessuna compagnia assicurativa è disposta a garantire fideiussioni per cifre simili”, hanno aggiunto. In teoria Trump può rivolgersi a una società di cauzioni che garantisca per suo conto, ma secondo i suoi avvocati finora nessuna società ha accettato perché la somma è troppo alta.