La commissione elettorale indonesiana ha confermato la vittoria del ministro della difesa Prabowo Subianto nelle elezioni presidenziali del 14 febbraio, già al primo turno, ma il suo principale rivale, Anies Baswedan, ha presentato ricorso alla corte costituzionale denunciando brogli.

Prabowo, un ex generale di 72 anni, ha ottenuto il 58,6 per cento dei voti, contro il 24,9 per cento di Anies Baswedan, ex governatore di Jakarta, e il 16 per cento di Ganjar Pranowo, ex governatore della provincia di Java Centrale.

Complessivamente circa 96 milioni di elettori hanno votato per Prabowo, ha affermato Hasyim Asyasi, presidente della commissione elettorale.

Il tasso di affluenza è stato dell’80 per cento, contro l’82 per cento del 2019.