I dipendenti potranno però scegliere di lavorare fino a 40 ore alla settimana, con ore di straordinario pagate con una maggiorazione del 2,7 per cento.

La riduzione della settimana lavorativa, che attualmente è di 38 ore, avverrà in quattro fasi fino al 2029, ha affermato la Db dopo un braccio di ferro di quattro mesi con il sindacato Gdl.

L’accordo mette fine a uno dei più aspri e costosi conflitti sociali che hanno coinvolto le ferrovie tedesche negli ultimi anni, in un contesto d’inflazione crescente, che ha complicato le trattative.

Prevede una sospensione degli scioperi ferroviari per almeno un anno, in un momento in cui la Db sta attraversando una serie di difficoltà operative e finanziarie.

“Il confronto è stato duro, ma abbiamo raggiunto un compromesso intelligente”, ha dichiarato Martin Seiler, direttore delle risorse umane della Db.

Il sindacato Gdl, che rappresenta circa il 10 per cento dei dipendenti delle ferrovie, aveva posto la riduzione dell’orario di lavoro come condizione non negoziabile.