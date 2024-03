La risoluzione è stata approvata con quattordici voti a favore e l’astensione degli Stati Uniti, che in precedenza avevano messo il veto ad altri testi che chiedevano un cessate il fuoco immediato. Prevede “una tregua immediata per il mese del Ramadan” (cominciato più di due settimane fa), primo passo verso “una tregua durevole”, e “il rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi”.

Intanto, il 26 marzo Hamas ha affermato che diciotto persone sono morte, dodici delle quali annegate in mare, mentre cercavano di recuperare gli aiuti umanitari paracadutati nella Striscia, minacciata da una grave carestia. Sei persone sono morte in episodi di calca legati all’arrivo del cibo per via aerea.

Il gruppo palestinese ha chiesto di sospendere i lanci e di rimuovere invece gli ostacoli alle consegne attraverso i varchi terrestri, controllati da Israele.

Secondo le autorità di Hamas, l’offensiva israeliana nella Striscia di Gaza ha causato finora la morte di 32.414 persone. L’attacco di Hamas in territorio israeliano del 7 ottobre ha invece causato circa 1.160 vittime in Israele, secondo un conteggio dell’Afp basato sugli ultimi dati israeliani disponibili.