In caso di esito positivo, la Thailandia diventerebbe il primo paese del sudest asiatico e il terzo in Asia, dopo Taiwan e il Nepal, a riconoscere i matrimoni omosessuali.

Per poter entrare in vigore il testo dovrà essere approvato dal senato e promulgato da re Maha Vajiralongkorn. La procedura potrebbe richiedere settimane o anche mesi.

Non prevede invece un riconoscimento delle persone transgender o non binarie che vorrebbero cambiare genere nei documenti d’identità.

“È un passo avanti enorme per il nostro paese”, ha dichiarato all’Afp Mookdapa Yangyuenpradorn, portavoce dell’associazione per i diritti umani Fortify rights. “Spero che in senato vada tutto bene e che la Thailandia arrivi al livello del resto del mondo in tema di diritti lgbt+”.

Il progetto di legge è sostenuto anche dal primo ministro Srettha Thavisin, che si è insediato nell’agosto 2023, nonostante la presenza nella coalizione di governo di partiti conservatori legati all’esercito.