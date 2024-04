Nell’agosto scorso un uomo di 20 anni è diventato il primo ugandese a essere incriminato per “omosessualità aggravata”. Era stato arrestato per aver avuto “rapporti sessuali illegali con un uomo di 41 anni”.

Chiamata “legge anti-omosessualità 2023”, prevede sanzioni pesanti per le persone che hanno relazioni omosessuali o “promuovono” l’omosessualità. Per il reato di “omosessualità aggravata” si rischia la pena di morte, che però non è applicata da anni.

La corte costituzionale dell’Uganda ha respinto il 3 aprile un ricorso contro la dura legge contro le persone lgbt+ entrata in vigore nel paese nel maggio 2023, che ha suscitato le proteste delle Nazioni Unite e delle organizzazioni per i diritti umani, oltre a spingere gli Stati Uniti ad adottare alcune sanzioni.

“Il ricorso chiedeva sostanzialmente l’annullamento della legge per incostituzionalità”, ha affermato il giudice Richard Buteera. “Dopo aver valutato attentamente la questione, abbiamo stabilito che non ci sono gli estremi per annullare la legge, e neanche per sospenderne l’applicazione”.

Il ricorso era stato presentato da due docenti di diritto di un’università della capitale Kampala, due deputati del Movimento di resistenza nazionale (Nrm, al potere) e alcuni attivisti per i diritti umani.

Sostenevano che la legge violasse alcuni diritti fondamentali garantiti dalla costituzione e che fosse stata approvata senza consultare adeguatamente la popolazione, come previsto dalla legge fondamentale ugandese.