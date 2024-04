Ma i progetti di legge per liberalizzare l’interruzione volontaria di gravidanza sono attualmente bloccati in parlamento.

In campagna elettorale l’alleanza filoeuropea aveva promesso di ripristinare il diritto all’aborto, che oggi è ammesso solo in caso di stupro, incesto o grave rischio per la salute della gestante.

Alcuni deputati del partito contadino Psl, che fa parte della coalizione di governo, hanno già fatto sapere che non sosterranno alcun progetto in discussione.

Non è ancora chiaro se uno di questi progetti riuscirà a superare una prima votazione prevista per il 12 aprile.

Secondo un sondaggio pubblicato l’11 aprile, il 35 per cento dei polacchi è favorevole a legalizzare l’aborto fino alla dodicesima settimana di gravidanza e il 21 per cento ad autorizzarlo solo in caso di malformazioni del feto, mentre il 14 per cento è soddisfatto della legislazione attuale.

In caso di approvazione in parlamento, un progetto di legge dovrebbe poi essere ratificato dal presidente di destra Andrzej Duda, uno stretto alleato del Pis.

Il mese scorso Duda ha messo il veto a un progetto di legge che liberalizzava l’accesso alla pillola del giorno dopo.