In un momento in cui i social network sono accusati di non fare abbastanza per proteggere i minorenni, l’azienda statunitense Meta ha annunciato l’11 aprile nuove misure su Instagram per proteggerli dai ricatti sessuali legati alle foto di nudo (sextortion).

Instagram introdurrà uno strumento, che sarà installato di default sugli account degli utenti minorenni, che rileverà automaticamente le immagini di nudo, sfocandole. Gli utenti potranno poi decidere se rimuovere la sfocatura.

Contemporaneamente il mittente e il destinatario delle immagini riceveranno messaggi per sensibilizzarli sulla questione dei ricatti sessuali e sul rischio che contenuti sensibili finiscano nelle mani di persone malintenzionate.