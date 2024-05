Secondo i risultati parziali delle presidenziali, con il 25,52 per cento delle schede scrutinate, Abinader ha ottenuto il 58,87 per cento dei voti, contro il 27,25 per cento dell’ex presidente Leonel Fernández. Abel Martínez è arrivato terzo con il 10,60 per cento.

“Ho appena telefonato al presidente Abinader per congratularmi con lui”, ha scritto Fernández sul social network X. “Gli auguro ogni successo”.

Il Partito rivoluzionario moderno (Prm), la formazione di centrosinistra guidata da Abinader, dovrebbe anche ottenere la maggioranza alla camera dei deputati e al senato.