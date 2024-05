“Non si è mai visto un capo dello stato arrivare in un paese straniero per insultarne le istituzioni e interferire nelle sue questioni interne”, ha proseguito.

“La nostra ambasciatrice non tornerà più a Buenos Aires”, ha aggiunto, definendo i commenti del presidente ultraliberista come “senza precedenti nella storia delle relazioni internazionali”.

La crisi diplomatica tra Spagna e Argentina è stata innescata da alcuni commenti fatti il 19 maggio da Milei, ospite d’onore di un evento organizzato dal partito spagnolo d’estrema destra Vox a Madrid.

Nel suo discorso Milei ha contestato come di consueto le politiche socialiste, prima di scagliarsi, senza nominarla, contro Begoña Gómez, moglie del premier spagnolo.

“Le élite mondiali non si rendono conto di quanto l’applicazione delle idee socialiste possa essere devastante”, ha affermato. “Non capiscono gli abusi che genera, quante persone finiscono per aggrapparsi al potere. Perfino chi ha la moglie corrotta si prende cinque giorni per pensarci sopra”.

I suoi commenti sono una chiara allusione alla recente decisione di Sánchez di sospendere le sue attività per cinque giorni per valutare la possibilità di dimettersi, in seguito all’apertura di un’indagine preliminare sulla moglie per “traffico d’influenze” e “corruzione”.

Nel corso della sua visita a Madrid, durata tre giorni, Milei non ha incontrato né Sánchez né re Felipe VI.