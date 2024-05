“Dispiace molto che dichiarazioni obiettive e ragionevoli come le mie siano state strumentalizzate per danneggiare il partito”, ha affermato Krah su X.

Il mese scorso la procura di Dresda aveva aperto due indagini preliminari su Krah, sospettato di aver ricevuto finanziamenti russi e cinesi.

Inoltre, uno dei suoi assistenti al parlamento europeo, Jian Guo, era stato arrestato con l’accusa di essere una spia di Pechino.

Secondo i sondaggi, l’Afd dovrebbe ottenere circa il 15 per cento dei voti alle elezioni europee. Alla fine del 2023 era arrivato al 23 per cento, ma poi è stato coinvolto in una serie di scandali. Alle europee del 2019 aveva ottenuto l’11 per cento.