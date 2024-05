Il 24 maggio è cominciato a Budapest, in Ungheria, il processo a Ilaria Salis, un’italiana accusata di aver aggredito dei neonazisti, un caso che ha suscitato accesi dibattiti in Italia.

Salis, un’insegnante di Monza, ha trascorso più di un anno in detenzione in condizioni molto dure dopo essere stata accusata di “aggressione che ha messo in pericolo la vita di altre persone” e di “appartenenza a un’organizzazione criminale”.

La procura ha chiesto una condanna a undici anni di prigione, con il chiaro sostegno del governo, che sostiene di voler “difendere gli ungheresi dalle violenze dell’estrema sinistra europea”.

All’inizio dell’anno le immagini dell’attivista condotta in tribunale in catene avevano suscitato un’ondata d’indignazione in Italia.

La presidente del consiglio Giorgia Meloni, che guida il partito d’estrema destra Fratelli d’Italia, aveva telefonato al suo collega Viktor Orbán per chiedere spiegazioni.

Arrestata nel febbraio 2023 in occasione di una manifestazione contro un raduno neonazista, Salis è accusata di aver partecipato a ripetuti atti di violenza.

Ad aprile è stata scelta come capolista alle elezioni europee da una piccola formazione italiana, Alleanza verdi e sinistra (Avs).

In caso di elezione Salis otterrebbe l’immunità parlamentare.