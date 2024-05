“La frana ha sepolto vive più di duemila persone e causato vaste devastazioni”, ha dichiarato il centro nazionale per la gestione dei disastri naturali in una lettera all’ufficio delle Nazioni Unite della capitale Port Moresby, visionata dall’Afp.

Il bilancio delle vittime era già salito a 670 nel fine settimana, quando i soccorritori si erano resi conto che il villaggio aveva più abitanti del previsto.

“La situazione è ancora instabile perché la frana continua a muoversi, costituendo un pericolo per soccorritori e sopravvissuti”, ha aggiunto il centro nazionale per la gestione dei disastri naturali, che ha anche lanciato un appello agli aiuti internazionali.

In precedenza Serhan Aktoprak, un funzionario dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), aveva affermato che i soccorritori sono impegnati in una “corsa contro il tempo” per trovare sopravvissuti.