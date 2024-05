La legge ha permesso di reprimere qualunque forma di dissenso a Hong Kong dopo che nel 2019 un grande movimento per la democrazia aveva messo in imbarazzo le autorità.

Andrew Chan, giudice dell’alta corte di Hong Kong, ha annunciato che quattordici imputati sono stati riconosciuti colpevoli, mentre due sono stati assolti. Tra gli imputati condannati ci sono gli ex deputati Leung Kwok-hung e Ray Chan, e l’ex giornalista Gwyneth Ho. Il ministero della giustizia locale ha fatto sapere che presenterà ricorso contro le due assoluzioni.

Le pene saranno annunciate entro la fine dell’anno.

Gli attivisti erano stati arrestati nel 2021 e accusati di “cospirazione allo scopo di far cadere il governo locale”, un reato punibile con l’ergastolo, un anno dopo aver organizzato delle primarie non ufficiali per selezionare i candidati dell’opposizione alle elezioni per il consiglio legislativo di Hong Kong.