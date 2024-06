Pechino ha reagito denunciando le “misure protezionistiche” di Bruxelles. “La Cina prenderà le misure necessarie per difendere i suoi interessi”, si legge in un comunicato del ministero del commercio.

Il 12 giugno la Commissione europea ha annunciato dazi aggiuntivi fino al 38 per cento sulle importazioni di auto elettriche cinesi, affermando di non volere però una guerra commerciale con Pechino, accusata di concorrenza sleale.

Al termine di un’indagine durata quasi nove mesi, Bruxelles ha annunciato dazi aggiuntivi del 17,4 per cento per l’azienda cinese Byd, del 20 per cento per la Geely e del 38,1 per cento per la Saic.

La percentuale varia in base ai sussidi pubblici ricevuti.

“I dazi entreranno in vigore in via provvisoria a partire dal 4 luglio, ma saranno riscossi solo in caso di adozione definitiva”, ha chiarito la Commissione europea in un comunicato. “Diventeranno definitivi entro quattro mesi, a meno che nel frattempo non si trovi un accordo con le autorità cinesi”.