Il 17 giugno il governatore democratico del Maryland, Wes Moore, ha concesso la grazia a 175mila persone condannate per consumo di cannabis, un anno dopo la depenalizzazione di questa droga nello stato.

Anche se tre quarti degli statunitensi vivono in stati in cui la cannabis è legale, non lo è ancora a livello federale. Il 16 maggio l’amministrazione Biden ha però avviato una procedura per classificare la cannabis come droga meno pericolosa, una svolta attesa dai consumatori e dall’industria.

Nel novembre 2022 gli elettori del Maryland avevano approvato tramite referendum la legalizzazione dell’uso ricreativo e della vendita al dettaglio della cannabis, che è entrata in vigore il 1 luglio 2023.