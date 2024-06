In base al testo dell’accordo, le forze statunitensi avranno accesso a diciassette basi in Svezia, dove potranno tenere attrezzature militari, armi e munizioni.

I critici contestano il fatto che l’accordo non escluda esplicitamente la presenza di armi nucleari in Svezia. “L’ingresso di armi nucleari in territorio svedese dev’essere vietato”, ha affermato durante il dibattito in parlamento la deputata Emma Beginger, dei Verdi.

Il governo di centrodestra guidato da Ulf Kristersson, sostenuto dai Democratici svedesi (Sd, estrema destra), sostiene invece che l’accordo rispetti la sovranità nazionale.

“La Svezia è uno stato sovrano e nessuno può trasferire armi nucleari sul nostro territorio senza il nostro consenso”, ha assicurato il ministro della difesa Pål Jonson.

Il mese scorso Jonson aveva affermato che “grazie al Dca la Svezia potrà beneficiare del sostegno militare rapido ed efficace degli Stati Uniti in caso di deterioramento della situazione della sicurezza”.

La Svezia aveva presentato richiesta d’adesione alla Nato insieme alla Finlandia dopo l’invasione russa dell’Ucraina.