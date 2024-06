In precedenza l’ong Commissione keniana per i diritti umani (Khrc) aveva affermato sul social network X di aver visto la polizia “sparare a quattro manifestanti, uccidendone uno”.

Gli scontri sono scoppiati durante la terza manifestazione in otto giorni organizzata dal movimento di protesta Occupy parliament, che si oppone a un progetto di legge di bilancio, attualmente in discussione in parlamento, che prevede l’introduzione di nuove tasse.

Poco prima dell’irruzione in parlamento i deputati avevano approvato alcuni emendamenti al testo, che dev’essere adottato entro il 30 giugno.

Il movimento di protesta è nato in risposta ai piani del governo d’introdurre un’imposta sul valore aggiunto (iva) del 16 per cento sul pane e una tassa annuale del 2,5 per cento sui veicoli privati per finanziare il bilancio 2024-2025.

Di fronte al crescente malcontento, il 18 giugno il governo del presidente William Ruto aveva ritirato alcune misure fiscali presenti nel progetto di legge.

I manifestanti, che chiedono il ritiro di tutte le nuove tasse, avevano poi lanciato un appello per uno sciopero generale il 25 giugno.