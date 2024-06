Il più alto funzionario dell’istruzione dell’Oklahoma, nel sud degli Stati Uniti, ha ordinato il 27 giugno alle scuole pubbliche dello stato d’introdurre l’insegnamento della Bibbia.

“Una copia della Bibbia dev’essere presente in tutte le aule scolastiche e diventare materia di studio”, ha spiegato il sovrintendente Ryan Walters durante una conferenza stampa, annunciando l’emanazione di un’appostita direttiva.

“La Bibbia è indispensabile per far conoscere ai nostri figli la storia degli Stati Uniti e della civiltà occidentale, e per aiutarli a capire le basi del nostro sistema legale”, ha aggiunto il politico repubblicano.