Il 3 luglio la Commissione europea ha dato il suo via libera condizionato all’ingresso della compagnia aerea tedesca Lufthansa in quella italiana Ita Airways, di proprietà del ministero dell’economia. Per garantire il rispetto delle regole di concorrenza è però previsto l’abbandono di alcune rotte.

Nel maggio 2023 il governo italiano e la Lufthansa avevano firmato un accordo che permetteva al colosso tedesco, la prima compagnia aerea d’Europa, di acquisire una partecipazione del 41 per cento nella compagnia statale nata dalle ceneri dell’Alitalia, con la possibilità di arrivare al 100 per cento nel medio periodo.

A gennaio la Commissione europea aveva però aperto un’inchiesta sull’operazione, esprimendo la sua preoccupazione per la possibile riduzione della concorrenza su alcune rotte a breve e lungo raggio da e per l’Italia.

Tuttavia, la Lufthansa e il governo italiano, che in una prima fase resterà l’azionista di maggioranza, “hanno presentato un pacchetto di misure correttive che risponde pienamente alle preoccupazioni in materia di concorrenza”, ha affermato la Commissione europea.