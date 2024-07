Il candidato ultraconservatore alle elezioni presidenziali iraniane, Said Jalili, e il riformista Massud Pezeshkian hanno tenuto i loro ultimi comizi elettorali a Teheran prima del voto del 5 luglio, il primo in una sala di preghiera e il suo rivale in uno stadio.

Migliaia di sostenitori di Jalili si sono radunati nella moschea Mosalla, nel centro della capitale, sventolando centinaia di bandiere iraniane e scandendo “Jalili, Jalili” o “Tutto l’Iran dice Jalili”.

Le pareti recavano i ritratti del defunto presidente ultraconservatore Ebrahim Raisi, morto in un incidente in elicottero a maggio, con lo slogan “Un mondo di opportunità, l’Iran avanza”.

Gli uomini da una parte e le donne dall’altra hanno applaudito quando Jalili ha fatto il suo ingresso. “Oggi è un momento storico”, ha dichiarato Jalili, esortando gli elettori ad andare alle urne.

Solo il 40 per cento dei 61 milioni di elettori iraniani ha votato al primo turno il 28 giugno, registrando la più bassa affluenza alle urne per un’elezione presidenziale dalla Rivoluzione islamica del 1979. “Oggi, con l’aiuto dei giovani, porteremo avanti il paese”, ha promesso.