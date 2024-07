Il primo ministro Narendra Modi ha avuto un colloquio con il presidente Vladimir Putin il 9 luglio, un giorno dopo l’arrivo del leader indiano a Mosca in mezzo alle proteste mondiali per gli attacchi russi in Ucraina.

Modi, in visita a Mosca per la prima volta da quando la Russia ha lanciato l’invasione dell’Ucraina nel febbraio 2022, cercherà di irrobustire le relazioni di lunga data tra New Delhi e Mosca.

Allo stesso tempo, il primo ministro indiano vorrebbe un legame più forte con gli occidentali sul tema della sicurezza, dopo essere tornato al potere il mese scorso come leader del paese più popoloso del mondo.

“Non ci sono sorprese nella preparazione. La cosa principale è creare un’atmosfera per un’interazione significativa”, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov alla tv di stato, interpellato sui colloqui.