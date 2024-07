Joe Biden, che si sta giocando la sopravvivenza politica, affronterà l’11 luglio un test fondamentale per la sua candidatura alle presidenziali in una conferenza stampa fissata per le 17.30 locali a Washington.

“Sarà una vera conferenza stampa”, ha affermato la Casa Bianca, senza fornire ulteriori dettagli.

Biden dovrà mostrarsi lucido e reattivo, ed esprimersi con chiarezza e voce sicura, tutte cose che non è riuscito a fare il 27 giugno durante un dibattito in tv con il suo avversario repubblicano Donald Trump.

Da quel disastroso dibattito continuano ad aumentare le pressioni affinché Biden, 81 anni, si faccia da parte.