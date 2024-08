Il 5 agosto una folla si è riunita per protestare contro il gruppo jihadista Al Shabaab nel luogo in cui è avvenuto un attacco mortale nella capitale Mogadiscio.

Un attentatore suicida e uomini armati hanno preso di mira la spiaggia, uccidendo 37 persone e ferendone altre, in uno degli attacchi più letali degli ultimi mesi nel paese dell’Africa orientale.

“Siamo venuti qui a lido beach per dimostrare che non possiamo essere intimiditi”, ha detto uno dei manifestanti, Abdisalam Ahmed Abdullahi. “La gente di Mogadiscio non ha paura del nemico”, ha detto, usando un termine governativo per indicare i militanti islamisti legati ad Al Qaeda che da anni compiono numerosi attacchi nel paese a maggioranza musulmana.

I sopravvissuti all’attacco hanno raccontato che, in seguito all’esplosione, gli uomini armati si sono precipitati sulla spiaggia con l’intenzione di “uccidere tutti quelli che potevano”, con video condivisi online che mostrano corpi insanguinati sulla sabbia.

Al Shabaab conduce una sanguinosa insurrezione contro il fragile governo somalo da più di diciassette anni e in passato ha preso di mira la zona della spiaggia del Lido, frequentata da uomini d’affari e membri del governo e da cittadini comuni.