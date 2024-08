L’11 agosto l’opposizione venezuelana ha chiesto di protestare il 17 agosto in tutti i paesi del mondo per sostenere le contestazioni in corso da settimane nel paese per i risultati elettorali, che assegnano la vittoria a Nicolás Maduro.

“Questo sabato, 17 agosto, scenderemo nelle strade del Venezuela e del mondo… gridiamo insieme affinché il mondo sostenga la nostra vittoria e riconosca la verità e la sovranità popolare”, ha dichiarato la leader dell’opposizione María Corina Machado in un video diffuso sui social media.

Il candidato dell’opposizione Edmundo González Urrutia ha dichiarato: “Abbiamo vinto, il Venezuela ha vinto. Ci vediamo il 17”.

Entrambi i leader sono in clandestinità da oltre una settimana, con Machado che ha recentemente dichiarato di temere per la propria vita, così come molti altri esponenti dell’opposizione venezuelana.