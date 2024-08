Il 21 agosto il primo ministro indiano Narendra Modi è arrivato in Polonia per una visita di due giorni che precede un viaggio in Ucraina, poche settimane dopo aver suscitato le ire di Kiev per aver abbracciato il presidente russo Vladimir Putin a Mosca.

Modi è il primo capo di governo indiano a visitare l’Ucraina e il primo da quarantacinque anni a visitare la Polonia, uno stretto alleato di Kiev.

“Sono appena atterrato in Polonia e non vedo l’ora di rafforzare le relazioni tra i nostri due paesi”, ha affermato Modi sul social network X.