L’8 e il 9 luglio il primo ministro indiano Narendra Modi è andato in Russia per la prima volta dall’inizio della guerra in Ucraina. Parlando con il presidente russo Vladimir Putin, Modi, che non ha mai ufficialmente condannato Mosca per l’invasione, ha detto che “non è possibile trovare una soluzione al conflitto sul campo di battaglia”. L’India e la Russia hanno buoni rapporti commerciali e i due leader si sono posti l’obiettivo di arrivare entro il 2030 a cento miliardi in scambi bilaterali. Mosca è la prima fornitrice di armi di New Delhi e l’India, da quando la Russia è sottoposta a sanzioni, compra il petrolio russo a basso costo.