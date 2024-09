Andrii Sybiha è il nuovo ministro degli esteri ucraino. ( Andri Nesterenko, Afp )

Andrii Sybiha è stato nominato ministro degli esteri in Ucraina, nell’ambito del più grande rimpasto di governo dopo l’invasione russa nel 2022. Ha sostituito Dmytro Kuleba. Sybiha è considerato più vicino al capo dello staff del presidente Volodymyr Zelenskyj, Andriy Yermak. Sybiha, 49 anni, che è stato viceministro degli affari esteri, è un diplomatico di carriera che parla inglese e polacco. È stato anche ambasciatore in Turchia. Il ministero degli esteri della Polonia, alleato convinto dell’Ucraina, si è congratulato con Sybiha in un post su X, affermando che “attendiamo con ansia un’ulteriore cooperazione per il futuro europeo dell’Ucraina”. Kuleba non ha partecipato alla sessione del parlamento, che ha accettato le sue dimissioni, ha dichiarato Zheleznyak. Secondo fonti dell’Afp, Kuleba non voleva dimettersi, ma ha subìto pressioni da Yermak ed è stato criticato per il funzionamento del suo ministero. Se da un lato sono state riconosciute le capacità diplomatiche di Kuleba, dall’altro la sua rimozione fa parte di un tentativo della presidenza di esercitare un controllo più stretto sulla politica estera.

Kuleba è stato molto apprezzato sia in patria sia all’estero. Il segretario di stato americano Antony Blinken ha chiamato Kuleba per esprimergli il suo “grande apprezzamento e la sua amicizia” per il tempo trascorso insieme, ha dichiarato ai giornalisti il portavoce del dipartimento di stato Matthew Miller. La ministra degli esteri tedesca Annalena Baerbock ha dichiarato che ci sono state “poche persone con cui ho lavorato a stretto contatto” come Kuleba, in un post su X. Una fonte del partito di Zelenskyj, tuttavia, ha dichiarato che la presidenza non condivideva più il suo operato. “Rilasciava interviste. Era più impegnato nell’autopromozione, che nel lavoro con le ambasciate, per ottenere il loro sostegno”, ha detto la fonte. Una fonte vicina all’ufficio presidenziale ha riferito all’Afp che Zelenskyj e Kuleba “discuteranno e decideranno” il suo futuro incarico, ma le voci dicono che gli potrebbe essere chiesto di guidare la candidatura dell’Ucraina nel percorso di adesione alla Nato.

Il rimpasto di governo arriva in un momento di tensione per l’Ucraina, che sta lottando per fermare l’avanzata russa nell’est del paese e sta portando avanti un’offensiva nella regione russa di Kursk. “Abbiamo bisogno di nuove energie”, ha detto Zelenskyj quando gli è stato chiesto del rimpasto. “E questi passi sono legati al rafforzamento del nostro stato in vari settori”. Il portavoce del Cremlino, Dmitrj Peskov, ha dichiarato che il rimpasto “non influirà su nulla”, secondo l’agenzia statale russa Tass. Il 5 settembre il parlamento ucraino ha approvato anche nuove nomine per diverse altre cariche, due nuovi viceministri e altri sei nuovi ministri. Il 4 settembre il parlamento aveva già approvato le dimissioni di quattro ministri, ma la rimozione di un vice primo ministro e di un altro membro del governo non aveva raccolto abbastanza voti. L’apparato di difesa ucraino ha registrato diversi cambiamenti dall’inizio dell’invasione russa. Il popolare capo dell’esercito Valery Zaluzhny è stato sostituito in primavera da Oleksandr Syrsky. Mentre la settimana scorsa, Zelenskyj ha anche sostituito il capo dell’aeronautica del paese, dopo che un caccia F16 di fabbricazione statunitense si era schiantato in combattimento, uccidendo il pilota.