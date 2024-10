In base alla nota, i governatori devono istituire delle “unità di vigilanza per monitorare il rispetto del divieto e identificare gli autori di commenti tendenziosi, anche sui social network”.

Presente a Pechino al vertice del Forum sulla cooperazione Cina-Africa (Focac), Biya, 91 anni, non ha partecipato alla sessione annuale dell’assemblea generale delle Nazioni Unite a New York e al vertice della francofonia a Parigi.

La prolungata assenza di Biya, che non compare in pubblico dall’inizio di settembre, ha suscitato preoccupazioni, interrogativi e voci incontrollate sui social network.

Per mettere a tacere “voci incontrollate secondo cui Biya sarebbe gravemente malato o addirittura morto”, l’8 ottobre la presidenza ha emesso un comunicato in cui afferma che “gode di ottima salute”. Un portavoce del governo ha aggiunto che “sta svolgendo il suo lavoro da Ginevra e tornerà in Camerun nei prossimi giorni”.

Da qualche anno Biya appare solo in rari discorsi in tv, che non sono mai in diretta e in cui parla con una certa difficoltà, oppure in foto e video di feste in famiglia, al fianco della moglie Chantal.

I suoi critici lo accusano di governare da una “torre d’avorio” nel suo villaggio natale di Mvomekaa, dove trascorre la maggior parte del tempo quando non è all’estero, mentre il Camerun deve affrontare importanti sfide economiche, sociali e di sicurezza.