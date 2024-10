“Durante le operazioni dell’esercito nella Striscia di Gaza, tre terroristi sono stati eliminati”, ha dichiarato l’esercito in un comunicato il 17 ottobre.

Sinwar, 61 anni, dirigente del movimento islamista palestinese a Gaza dal 2017, è stato nominato capo politico di Hamas all’inizio di agosto, dopo la morte di Ismail Haniyeh, ucciso a Teheran il 31 luglio in un attentato attribuito a Israele.

Sinwar è considerato una delle menti dietro l’attacco senza precedenti compiuto da Hamas in territorio israeliano il 7 ottobre 2023, che ha scatenato la guerra nel territorio palestinese.

L’esercito israeliano ha annunciato che sta verificando se il capo di Hamas Yahya Sinwar è stato effettivamente “eliminato” durante un’operazione nella Striscia di Gaza, in quello che potrebbe essere un colpo decisivo per il movimento islamista palestinese.

Cosa succede in Medio Oriente. A cura di Francesca Gnetti. Ogni mercoledì.

Le forze armate israeliane stanno “verificando la possibilità che uno dei terroristi sia Yahya Sinwar”, aggiungendo che “in questa fase le identità non possono essere confermate”.

Una fonte della sicurezza israeliana ha dichiarato che è stato effettuato il test del dna su un cadavere per confermare se si tratta del leader di Hamas. Il ministro della difesa israeliano Yoav Gallant ha scritto poco dopo sul social network X: “Raggiungeremo ogni terrorista e lo elimineremo”.

Queste dichiarazioni s’inseriscono in un contesto di escalation della guerra in Medio Oriente, mentre Israele sta colpendo le posizioni di Hezbollah in Libano dal 23 settembre. Il 17 ottobre gli attacchi hanno preso di mira diverse regioni del sud e dell’est del Libano, roccaforti di Hezbollah insieme alla periferia meridionale di Beirut, secondo le immagini dell’Afp e dell’agenzia di stampa ufficiale libanese.

In precedenza un attacco israeliano ha preso di mira un “deposito di armi” di Hezbollah a Latakia, in Siria, la roccaforte del presidente Bashar al Assad, ferendo due persone, secondo i media siriani e l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Osdh).