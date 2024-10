Il 23 ottobre il presidente russo Vladimir Putin ha aperto il vertice dei Brics a Kazan, in Russia, affermando che sta emergendo “un mondo multipolare che metterà fine all’egemonia dell’occidente”.

Con questo vertice Putin vuole anche dimostrare il fallimento della politica occidentale delle sanzioni economiche e dell’isolamento diplomatico dopo l’invasione russa dell’Ucraina, nel febbraio 2022.

Davanti ai leader di una decina di paesi, tra cui il presidente cinese Xi Jinping e il primo ministro indiano Narendra Modi, Putin ha dichiarato che “è in corso il processo irreversibile di creazione di un mondo multipolare”.

Il presidente russo ha aggiunto che saranno discusse “tutte le questioni più urgenti”, tra cui “la risoluzione dei conflitti regionali”.

Per quanto riguarda la guerra in Ucraina, in un momento in cui le truppe russe stanno avanzando nell’est del paese, Mosca e Kiev non sembrano vicine alla fine delle ostilità. In Medio Oriente il conflitto nella Striscia di Gaza si è allargato al Libano e potrebbe coinvolgere l’intera regione.