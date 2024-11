Otto giovani tedeschi accusati di far parte di un gruppo paramilitare neonazista sono stati arrestati nel corso di un’operazione che si è svolta anche in Polonia e Austria. Secondo gli inquirenti l’obiettivo del gruppo era “conquistare alcune aree dell’est della Germania dopo il collasso del paese”.

Per farsi trovare pronti, i militanti del gruppo, il cui presunto leader ha 23 anni, hanno eseguito un addestramento paramilitare con armi da combattimento.

All’operazione condotta nell’est della Germania, e in particolare a Lipsia e Dresda, hanno partecipato 450 poliziotti.

Il presunto leader del gruppo, identificato come Jörg S., è stato arrestato a Zgorzelec, in Polonia. Alcune perquisizioni sono state effettuate anche a Vienna e Krems, in Austria.

Negli ultimi anni la Germania ha smantellato vari gruppi neonazisti.

L’estrema destra è in crescita da anni nel paese, soprattutto nell’est. In particolare, sta aumentando i consensi il partito anti-immigrazione Alternative für Deutschland (Afd), che però sostiene di non avere niente a che fare con la violenza.

Secondo il settimanale tedesco Der Spiegel, uno dei giovani arrestati, Kurt H., fa parte dell’Afd.

Un rapporto dei servizi di sicurezza rivela che in Germania nel 2023 c’erano circa 14.500 estremisti di estrema destra, cinquecento in più rispetto all’anno precedente.