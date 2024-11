Il 7 novembre il ministero della difesa israeliano ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Boeing per l’acquisto di venticinque caccia F-15 di nuova generazione, finanziato dagli aiuti militari statunitensi a Israele.

In base all’accordo, che ha un valore di 5,2 miliardi di dollari e comprende un’opzione d’acquisto per altri venticinque F-15, i caccia saranno consegnati in lotti da quattro a sei all’anno a partire dal 2031, ha affermato il ministero in un comunicato.

“I nuovi caccia F-15Ia saranno dotati di sistemi all’avanguardia, che comprendono anche tecnologie israeliane”, si legge nel comunicato.

“Avranno un raggio d’azione maggiore, più capacità di carico e prestazioni migliori in vari scenari operativi”, prosegue il documento.