La decisione del presidente Joe Biden di autorizzare Kiev a usare i missili statunitensi per colpire in profondità il territorio russo “getta benzina sul fuoco”, ha affermato il 18 novembre Dmitrij Peskov, il portavoce del Cremlino.

“L’autorizzazione, se confermata, costituisce una svolta sostanziale nel coinvolgimento degli Stati Uniti nel conflitto”, ha avvertito Peskov.

A settembre il presidente russo Vladimir Putin aveva affermato che un eventuale via libera all’uso di missili occidentali in territorio russo sarebbe stato interpretato come “un coinvolgimento diretto dei paesi della Nato nella guerra in Ucraina”.