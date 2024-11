“Vent’anni sono tanti, perché si tratta di vent’anni di vita, quale che sia l’età dell’imputato, ma sono anche pochi in considerazione della gravità degli atti commessi”, ha dichiarato Chabaud.

Il 25 novembre la procura di Avignone ha chiesto vent’anni di prigione, il massimo della pena, per Dominique Pelicot, accusato di aver somministrato alla moglie dosi massicce di ansiolitici per quasi un decennio allo scopo di farla stuprare da decine di sconosciuti reclutati su internet. Cinquanta di loro sono imputati nello stesso processo.

Pelicot, 71 anni, che ha ammesso le sue responsabilità, definendosi lui stesso uno stupratore, è apparso visibilmente turbato alla lettura della richiesta della procura.

Per quanto riguarda Caroline, la figlia dei coniugi Pelicot, convinta di essere stata anche lei vittima di uno stupro o di una violenza sessuale, Chabaud ha affermato che “al momento non sono emerse prove che consentano di tradurre la sua sofferenza in iniziative legali”.