“L’Europa non ha tempo da perdere”, ha avvertito Von der Leyen, mettendo l’accento sulla necessità di rilanciare la competitività per “colmare il divario con gli Stati Uniti e la Cina”.

Il 27 novembre il parlamento europeo ha approvato a Strasburgo la squadra della nuova Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen, che entrerà in carica all’inizio di dicembre in un contesto di turbolenze economiche e geopolitiche.

Per quanto riguarda la difesa, la presidente della Commissione ha sottolineato la necessità di fare di più per competere con le spese militari della Russia, in un momento in cui il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca fa temere un disimpegno degli Stati Uniti in Ucraina.

“La nostra spesa militare deve aumentare”, ha affermato Von der Leyen, 66 anni. “La Russia spende fino al 9 per cento del pil per la difesa, l’Europa solo l’1,9 per cento. C’è qualcosa di sbagliato in quest’equazione”.

Secondo Luigi Scazzieri, analista del Centre for european reform (Cer), “prepararsi al ritorno di Trump è la sfida più urgente per l’Unione europea, soprattutto per quanto riguarda il commercio e la sicurezza”.