Il 28 novembre l’Ucraina ha affermato che l’esercito russo ha condotto un attacco massiccio contro le sue infrastrutture energetiche, in un momento in cui Mosca sta intensificando la pressione militare sul paese dopo la vittoria di Donald Trump nelle presidenziali statunitensi.

Il 26 novembre la Russia aveva annunciato una risposta a due nuovi attacchi ucraini in territorio russo con missili statunitensi Atacms.

“La Russia vuole fare la guerra ai civili ucraini alle porte dell’inverno”, ha dichiarato Andriy Yermak, capo di gabinetto dell’ufficio di presidenza dell’Ucraina, in un messaggio su Telegram.

È scattata un’allerta aerea a livello nazionale, con l’aeronautica militare che ha riferito di attacchi missilistici in particolare nelle regioni di Odessa (sud), Kirovohrad (centro), Cherson (est) e Mykolaïv (sud).

Il 27 novembre il governo statunitense ha invitato Kiev ad abbassare l’età minima per il reclutamento a 18 anni, dagli attuali 25, per compensare la carenza di soldati al fronte.

L’appello arriva in un momento in cui l’amministrazione Biden e il governo ucraino temono che Trump, una volta insediato alla Casa Bianca, possa costringere Kiev a negoziare la pace in condizioni di debolezza.

Il presidente eletto statunitense ha annunciato il 27 novembre la nomina del generale in pensione Keith Kellogg, 80 anni, come inviato per l’Ucraina.

In una nota pubblicata ad aprile, Kellogg aveva sottolineato che “qualsiasi assistenza militare futura degli Stati Uniti dipenderà dalla partecipazione dell’Ucraina a negoziati di pace con la Russia”.